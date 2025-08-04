Ферстаппен финишировал ниже пилота второй команды «Ред Булл» во 2-й раз с 2021-го

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» во второй раз с 2021 года уступил представителю второй команды «Ред Булл» («Альфа Таури» / «РБ» / «Рейсинг Буллз») без схода. Ранее Макс стал десятым в Испании, в то время как Изак Аджар занял седьмое место.