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Ферстаппен финишировал ниже пилота второй команды «Ред Булл» во 2-й раз с 2021-го

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен финишировал девятым на Гран-при Венгрии и проиграл гонщику «Рейсинг Буллз» Лиаму Лоусону, который расположился на восьмой строчке.

Источник: Спортс"

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» во второй раз с 2021 года уступил представителю второй команды «Ред Булл» («Альфа Таури» / «РБ» / «Рейсинг Буллз») без схода. Ранее Макс стал десятым в Испании, в то время как Изак Аджар занял седьмое место.

До 2025-го подобное в последний раз случилось на Гран-при Венгрии-2021: тогда Пьер Гасли завершил гонку пятым, Юки Цунода — шестым, Ферстаппен — девятым.

«Я немного удивлен». Лиам Лоусон — о том, что сумел опередить Макса Ферстаппена на Гран-при Венгрии.

Что случилось на Гран-при Венгрии: «Макларены» рубились до финиша, Леклер отвалился из топ-3.