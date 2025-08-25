Ричмонд
Эстебан Окон: «В “Хаасе” здоровая атмосфера в сравнении с “Альпин”

Пилот «Хааса» Эстебан Окон, покинувший «Альпин» в конце прошлого года, высказался об обстановке в двух коллективах.

Источник: Спортс

"Если сравнивать с моим предыдущим опытом, тут здоровая атмосфера. Как я уже говорил, никто ничего не скрывает. Если допущена ошибка, мы сразу же ее обсуждаем и стараемся избежать повторения. И мы говорим об этом сразу же после гонки.

Это здорово, ведь если обсуждений нет — а такое у меня раньше бывало — ошибки повторяются. Это главное.

Команда невероятно мотивирована. Возможно, прозвучит безумно, но в прошлом я видел немотивированных людей — даже в паддоке «Формулы-1». Пожалуй, это худшее, что может быть.

Не скажу, что все идеально. Разумеется, какие-то вещи нам нужно улучшить. Однако есть очень надежная основа, и мы движемся вперед.

Команде потребовался месяц, чтобы сделать руль с двойным сцеплением — смехотворно малый срок. Нас называют самой маленькой командой, и это так. Но подобная реакция — топ-уровень.

В Китае мы полностью перевернули ситуацию [после неудачи в Австралии]. Дело не в везении. Все решает атмосфера в команде. Никто ничего не скрывает и не перекладывает ответственность", — сообщил француз.

