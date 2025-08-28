Ричмонд
Экс-пилот «Ф-1» Даннер назвал Пиастри фаворитом чемпионата: «Но фанатам Норриса не нужно расстраиваться: наверняка все решится в последней гонке»

Бывший гонщик «Формулы-1» Кристиан Даннер проанализировал сражение за чемпионство между напарниками по «Макларену» Ландо Норрисом и Оскаром Пиастри.

Источник: Спортс"

"Интересно, что речь о совершенно разных типах личности. С одной стороны, обаятельный сердцеед Ландо Норрис, который то очаровывает, то выглядит немного меланхоличным. С другой — довольно бледный, лишенный эмоций Оскар Пиастри с очень аналитическим подходом. И да, на своем высшем уровне они одинаково быстры, их разделяют сотые доли секунды. Это впечатляет.

Лично я считаю, что Пиастри выиграет чемпионскую гонку. Он меньше склонен допускать ошибки. Это видно не только фактически, но и по манере поведения: он спокойный, вдумчивый, сосредоточенный.

Но фанатам Норриса не нужно расстраиваться. Борьба настолько плотная, что наверняка все решится в последней гонке", — заявил Даннер.

Эксперт также высказался о недавних победах Норриса:

«Нужно признать, что Норрису в последнее время чуть больше везло, чем Пиастри, будь то в Сильверстоуне и Будапеште. А везение не может продлиться вечно. Может, с психологической точки зрения Норрис набрал ход, но это вообще не беспокоит Пиастри. Он продолжит действовать в своем стиле».

