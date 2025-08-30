Тото Вольфф: «Скоро состав пилотов “Мерседеса” будет подтвержден»

Джордж [Расселл] в большинстве гонок выступает лучше, чем позволяют возможности болида, а в случае с Кими [Андреа Кими Антонелли] нам нужно постараться восстановить его уверенность в себе. Но скорость у него точно есть, так что все будет в порядке", — рассказал Вольфф.