Гран-при Италии-2025. Расписание трансляций

Гран-при Италии.
Автодром Монца, Монца.
5−7 сентября 2025 года.
Расписание трансляций.
Пятница.
1-я практика: 14:30 ☀️
2-я практика: 18:00 ☀️
Суббота.
3-я практика: 13:30 ?️
Квалификация: 17:00 ?️
Воскресенье.
Гонка: 16:00 ?️
Расписание заездов «Ф-2» и «Ф-3».
Пятница.
Практика «Ф-3»: 10:35.
Практика «Ф-2»: 12:00.
Квалификация «Ф-3»: 16:00.
Квалификация «Ф-2»: 16:55.
Суббота.
1-я гонка «Ф-3»: 10:15.
1-я гонка «Ф-2»: 15:15.
Воскресенье.
2-я гонка «Ф-3»: 9:15.
2-я гонка «Ф-2»: 10:45.
время московское.