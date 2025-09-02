Ричмонд
Гран-при Италии-2025. Расписание трансляций

В рамках 16-го этапа сезона-2025 «Формулы-1» также пройдут заезды «Формулы-2» и «Формулы-3».

Источник: Спортс"

Гран-при Италии.

Автодром Монца, Монца.

5−7 сентября 2025 года.

Расписание трансляций.

Пятница.

1-я практика: 14:30 ☀️

2-я практика: 18:00 ☀️

Суббота.

3-я практика: 13:30 ?️

Квалификация: 17:00 ?️

Воскресенье.

Гонка: 16:00 ?️

Расписание заездов «Ф-2» и «Ф-3».

Пятница.

Практика «Ф-3»: 10:35.

Практика «Ф-2»: 12:00.

Квалификация «Ф-3»: 16:00.

Квалификация «Ф-2»: 16:55.

Суббота.

1-я гонка «Ф-3»: 10:15.

1-я гонка «Ф-2»: 15:15.

Воскресенье.

2-я гонка «Ф-3»: 9:15.

2-я гонка «Ф-2»: 10:45.

время московское.