Фернандо Алонсо о поломке подвески: «Из-за невезения мы потеряли уже очень много очков»

При этому саму гонку мы провели хорошо. На старте я смог обогнать Кими Антонелли, а потом на пит-стопах опередил Габриэла Бортолето. Все выглядело очень хорошо. Я проехал по поребрику точно так же, как до этого. Так что нам, вероятно, просто не повезло. Я разочарован, но, к сожалению, я уже начинаю привыкать к этому чувству", — рассказал Алонсо.