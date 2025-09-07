Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фернандо Алонсо о поломке подвески: «Из-за невезения мы потеряли уже очень много очков»

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо подвел итоги Гран-при Италии, отметив, что разочарован новой потерей очков и сходом с дистанции из-за поломки болида.

"Результат разочаровывает, потому что [на момент схода] я ехал на седьмой позиции и в итоге мог бы заработать для команды шесть важных очков. Но мы снова проиграли.

Я до сих пор помню, как был вынужден сойти с дистанции Гран-при Монако из-за проблем с мотором — и тогда на момент схода я ехал шестым. Теперь я ехал седьмым и на болиде сломалась подвеска. Из-за невезения мы уже потеряли много очков.

При этому саму гонку мы провели хорошо. На старте я смог обогнать Кими Антонелли, а потом на пит-стопах опередил Габриэла Бортолето. Все выглядело очень хорошо. Я проехал по поребрику точно так же, как до этого. Так что нам, вероятно, просто не повезло. Я разочарован, но, к сожалению, я уже начинаю привыкать к этому чувству", — рассказал Алонсо.

Что случилось на Гран-при Италии: как Ферстаппен навез «Макларенам» 19 секунд — он же проиграл первые круги?