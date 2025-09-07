Гельмут Марко: «Мекьес привнес в “Ред Булл” новый подход к гонкам»

Мекьес заменил на посту руководителя «Ред Булл» Кристиана Хорнера по ходу нынешнего сезона. Под его руководством команда выиграла спринт в Спа, а теперь одержала победу на Гран-при Италии.
«Лоран Мекьес привнес в “Ред Булл” новый подход к гонкам, и вполне очевидно, что это оказалось эффект на нашу команду.
Еще две гонки назад, в Венгрии, мы выглядели просто ужасно. А теперь такая доминация. Так что мы с оптимизмом смотрим на оставшиеся гонки сезона", — рассказал Марко.
