Гельмут Марко: «Мекьес привнес в “Ред Булл” новый подход к гонкам»

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко считает, что подход к работе нового руководителя команды Лорана Мекьеса оказал на австрийский коллектив положительное влияние.

Источник: Спортс"

Мекьес заменил на посту руководителя «Ред Булл» Кристиана Хорнера по ходу нынешнего сезона. Под его руководством команда выиграла спринт в Спа, а теперь одержала победу на Гран-при Италии.

«Лоран Мекьес привнес в “Ред Булл” новый подход к гонкам, и вполне очевидно, что это оказалось эффект на нашу команду.

Еще две гонки назад, в Венгрии, мы выглядели просто ужасно. А теперь такая доминация. Так что мы с оптимизмом смотрим на оставшиеся гонки сезона", — рассказал Марко.

