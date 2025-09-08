Фредерик Вассер о Гран-при Италии: «Один из лучших уик-эндов сезона»

Если говорить о борьбе с «Маклареном», то в целом это был один из лучших уик-эндов сезона, ведь мы оказались в 5−6 секундах позади них. Исключительное выступление было у Макса [Ферстаппена] в «Ред Булл». Но это речь именно о Максе, ведь другой «Ред Булл» был сильно позади.