Фредерик Вассер о Гран-при Италии: «Один из лучших уик-эндов сезона»

Руководитель «Феррари» подвел итоги Гран-при Италии, где Шарль Леклер финишировал 4-м, а Льюис Хэмилтон — 6-м.

Источник: Спортс"

"Шарль хорошо боролся. Льюис тоже отлично справился на старте, прорвавшись вперед после штрафа. В тот момент мы боролись с [Оскаром] Пиастри, все складывалось хорошо.

Однако, вероятно, на ранних кругах у нас возник слишком сильный износ шин, и позже появились трудности. Затем темп вернулся, нам даже удалось расширить отрезок — но, похоже, мы заплатили за эту борьбу.

Если говорить о борьбе с «Маклареном», то в целом это был один из лучших уик-эндов сезона, ведь мы оказались в 5−6 секундах позади них. Исключительное выступление было у Макса [Ферстаппена] в «Ред Булл». Но это речь именно о Максе, ведь другой «Ред Булл» был сильно позади.

В целом мне кажется, это был неплохой уик-энд с точки зрения чистого темпа. Но нам так и не удалось выжать эту последнюю десятую секунды", — отметил Вассер.

