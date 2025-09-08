Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юки Цунода: «Было очевидно, что Хэмилтон выдавил меня»

Пилот «Ред Булл» прокомментировал борьбу с Льюисом Хэмилтоном на Гран-при Италии.

Источник: Спортс"

"Было очевидно, что он выдавил меня. Вероятно, он даже не вписался в первый поворот, да? Так что я доволен собой.

Я рад, что удалось избежать столкновения. Это был хороший момент! Я отмечу свои действия. Он даже не вписался в поворот, так что тут же повернул прямо в меня — я подниму этот вопрос.

Ситуация непростая, но в то же время нужно просто продолжать работать. Сложно. Думаю, в квалификации я выступаю все лучше и лучше. Есть поводы для позитивного настроя", — отметил Цунода.

Что случилось на Гран-при Италии: как Ферстаппен привез «Макларенам» 19 секунд?