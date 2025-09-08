Юки Цунода: «Было очевидно, что Хэмилтон выдавил меня»

"Было очевидно, что он выдавил меня. Вероятно, он даже не вписался в первый поворот, да? Так что я доволен собой.
Я рад, что удалось избежать столкновения. Это был хороший момент! Я отмечу свои действия. Он даже не вписался в поворот, так что тут же повернул прямо в меня — я подниму этот вопрос.
Ситуация непростая, но в то же время нужно просто продолжать работать. Сложно. Думаю, в квалификации я выступаю все лучше и лучше. Есть поводы для позитивного настроя", — отметил Цунода.
