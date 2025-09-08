Ричмонд
Алекс Албон: «Буду бороться с Антонелли в чемпионате вплоть до Абу-Даби»

Пилот «Уильямса» доволен 7-м местом на Гран-при Италии, которое позволило ему подняться на 7-ю строчку личного зачета, опередив Кими Антонелли из «Мерседеса».

Источник: Спортс"

"Болид впервые показывает стабильный темп. В прошлом и текущем году такая стабильность была одним из наших приоритетов. Результаты говорят о том, что все работает.

Даже когда я слабо выступаю в субботу, нам каким-то образом удается финишировать в очках. Не знаю как — но я продолжу бороться. Мне нравится. Мы будем бороться с Кими вплоть до Абу-Даби.

У нас была потрясающая стратегия и отличный гоночный темп. На бумаге гонка выглядела тяжелой. Так как мы стартовали на «харде», то как только все ушли на пит-стоп, то все стало… не хочу называть это простой гонкой, но болидом было очень приятно управлять.

Одно из лучших воскресений, у нас был отличный баланс. Кажется, когда мы используем низкий уровень прижимной силы, то баланс становится лучше. На многих участках трассы мы были так же быстры, как топ-команды. Отличное выступление после сложной субботы", — сказал Албон.

