Нико Хюлькенберг о сходе в Монце: «Больно и горько»

"За рулем проблема была незаметной. Во время круга выезда с пит-лейн все было хорошо. Но затем на стартовой решетке все стало немного напряженнее. Было очевидно, что что-то не так.
Сейчас мы анализируем причину проблем, но мне, конечно, больно и горько наблюдать за этим в гоночный день.
Хорошо, что мы показали, что в Монце мы находимся в середине пелотона с точки зрения темпа. Длинные прямые Баку должны нам подойти, хотя там есть пара извилистых участков", — сказал Хюлькенберг в воскресенье.
