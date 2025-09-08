Оскар Пиастри: «Стратегия “Макларена” не удивила. Мы обсуждали ее с командой»

В Монце Пиастри вернул позицию напарнику Ландо Норрису после пит-стопов, поскольку механики ошиблись во время остановки британца.
"Нет, меня это особо не удивило. Мы обсуждали все возможные сценарии: когда вы в одной команде и происходит нечто, что пилот не контролирует, то у вас гораздо больше способов все исправить.
Так что мы обсуждали подобное. Уверен, мы еще раз все проанализируем и обсудим — но подобная ситуация не стала неожиданностью.
Думаю, радиопереговоров достаточно [чтобы понять, что произошло]. Уверен, мы еще раз все обсудим", — сказал Пиастри.
