Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Оскар Пиастри: «Стратегия “Макларена” не удивила. Мы обсуждали ее с командой»

Пилот «Макларена» отметил, что стратегия команды на Гран-при Италии не стала для него сюрпризом.

Источник: Спортс"

В Монце Пиастри вернул позицию напарнику Ландо Норрису после пит-стопов, поскольку механики ошиблись во время остановки британца.

"Нет, меня это особо не удивило. Мы обсуждали все возможные сценарии: когда вы в одной команде и происходит нечто, что пилот не контролирует, то у вас гораздо больше способов все исправить.

Так что мы обсуждали подобное. Уверен, мы еще раз все проанализируем и обсудим — но подобная ситуация не стала неожиданностью.

Думаю, радиопереговоров достаточно [чтобы понять, что произошло]. Уверен, мы еще раз все обсудим", — сказал Пиастри.

Что случилось на Гран-при Италии: как Ферстаппен привез «Макларенам» 19 секунд?