Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Андреа Стелла: «Знал, что “Макларен” не будет доминировать в Монце»

Руководитель «Макларена» ожидал, что соперники приблизятся к «Макларену» по темпу на Гран-при Италии, но не думал, что кто-то вырвется значительно вперед.

Источник: Спортс"

"Что ж, должен признать, что мы ожидали, что не будем доминировать так же, как в Венгрии и Зандворте. Мы не думали, что здесь будет такой же отрыв от соперников, но полагали, что потенциально окажемся настолько же быстры, как и все остальные.

Но в квалификации «Ред Булл» был на 0,1−0,2 секунды быстрее нас. Вероятно, в гонке они еще немного увеличили отрыв и были быстрее нас. [Максу] Ферстаппену хватило темпа, чтобы обогнать Ландо [Норриса] и создать большой отрыв на первом отрезке", — сказал Стелла.

Размен «Макларена» на Гран-при Италии — не абсурд, а новая командная тактика.