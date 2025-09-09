Андреа Стелла: «Знал, что “Макларен” не будет доминировать в Монце»

"Что ж, должен признать, что мы ожидали, что не будем доминировать так же, как в Венгрии и Зандворте. Мы не думали, что здесь будет такой же отрыв от соперников, но полагали, что потенциально окажемся настолько же быстры, как и все остальные.
Но в квалификации «Ред Булл» был на 0,1−0,2 секунды быстрее нас. Вероятно, в гонке они еще немного увеличили отрыв и были быстрее нас. [Максу] Ферстаппену хватило темпа, чтобы обогнать Ландо [Норриса] и создать большой отрыв на первом отрезке", — сказал Стелла.
Размен «Макларена» на Гран-при Италии — не абсурд, а новая командная тактика.