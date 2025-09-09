Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фредерик Вассер: «Жаль, что “Феррари” не смогла привезти подиум для тифози в Монце»

Руководитель «Феррари» ответил, насколько борьба Шарля Леклера с Оскаром Пиастри повлияла на ход Гран-при Италии и состояние «медиума».

Источник: Спортс"

"Трудно представить, как бы сложилась гонка без этой борьбы. На удивление нам не удалось пройти Пиастри, хотя у Шарля был шанс или два.

Думаю, мы не в лучшем положении. Мы сильно переоценили нашу способность контролировать износ шин и заплатили за это на следующих пяти-шести кругах, когда [Джорджу] удалось преследовать нас.

Нужно подумать, как мы могли бы по-другому действовать на первом круге — да и в целом в гонке. Жаль. Я расстроен тем, что мы не смогли привезти подиум для тифози. Когда ты видишь пит-лейн и старт-финишную прямую во время подиума, это волшебно — фанаты заслуживают [видеть «Феррари» в первой тройке в Монце]", — сказал Вассер.

Что случилось на Гран-при Италии: как Ферстаппен привез «Макларенам» 19 секунд?