Фредерик Вассер: «Жаль, что “Феррари” не смогла привезти подиум для тифози в Монце»

"Трудно представить, как бы сложилась гонка без этой борьбы. На удивление нам не удалось пройти Пиастри, хотя у Шарля был шанс или два.
Думаю, мы не в лучшем положении. Мы сильно переоценили нашу способность контролировать износ шин и заплатили за это на следующих пяти-шести кругах, когда [Джорджу] удалось преследовать нас.
Нужно подумать, как мы могли бы по-другому действовать на первом круге — да и в целом в гонке. Жаль. Я расстроен тем, что мы не смогли привезти подиум для тифози. Когда ты видишь пит-лейн и старт-финишную прямую во время подиума, это волшебно — фанаты заслуживают [видеть «Феррари» в первой тройке в Монце]", — сказал Вассер.
