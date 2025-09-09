Оскар Пиастри: «Если бы между мной и Норрисом было больше машин, мы бы не поменялись позициями»

"Думаю, если все под вашим контролем и других болидов рядом нет, то все довольно просто. Если рядом окажутся другие машины, то мы не станем по ошибке отдавать все эти очки соперникам. Когда же между нами никого нет, то гораздо проще исправить совершенную ошибку.