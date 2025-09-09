Ричмонд
Макс Ферстаппен: «До Монцы чувствовал себя пассажиром в машине»

Пилот «Ред Булл» поделился впечатлениями от Гран-при Италии, где одержал победу.

Источник: Спортс"

"Не то чтобы… Что ж, до этого было чувство, будто ты пассажир в машине. В некоторых гонках у болида просто отсутствовал баланс. А теперь наконец-то баланса стало больше, и шины вели себя нормальнее.

Многое происходило после первого круга, даже после первого поворота. По-моему, Оскар [Пиастри] и Шарль [Леклер] там боролись. Я видел в зеркале заднего вида. У меня ушло два-три круга, чтобы набрать темп — после чего все было хорошо.

Не знаю [насколько уверенным себя чувствовал, после того как обогнал Ландо Норриса]. Просто стараюсь атаковать изо всех сил, а уже время кругов на отрезке покажет, хорошо ли выходит или нет. Но после нескольких кругов все шло отлично", — сказал Ферстаппен.

