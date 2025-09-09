Тимо Глок: «У “Ред Булл” нет причин оставлять Цуноду»

«Напарник практически опередил его на круг. На болиде, который должен был набрать очки, он этого не сделал. У “Ред Булл” нет причин оставлять его», — сказал Глок.
Что случилось на Гран-при Италии: как Ферстаппен привез «Макларенам» 19 секунд?
Бывший пилот «Ф-1» Тимо Глок заявил, что уход Юки Цуноды из «Ред Булл» ожидаем после 13-го места на Гран-при Италии — особенно на фоне победы Макса Ферстаппена.
