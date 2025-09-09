«Худший пилот “Ф-1” Таки Иноуэ: “Ф-2” переполнена гонщиками уровня Таки Иноуэ»

«В последние годы “Формула-2” переполнена гонщиками уровня Таки Иноуэ. Я убежден, что дело в выросших бюджетах — команды теперь отдают предпочтение пилотам с финансовой поддержкой, а не настоящим талантам», — написал японец в соцсетях.
При этом он сделал репост следующей нарезки моментов из гонки «Ф-2» в Италии.
Иноуэ называет себя худшим пилотом в истории «Ф-1». Он провел 18 Гран-при в 1994—1995 годах и финишировал всего 5 раз — не набрав ни одного очка.
В «Ф-2» главное — не успех, а перебивать скандалы и несправедливость правил.