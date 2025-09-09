Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Худший пилот “Ф-1” Таки Иноуэ: “Ф-2” переполнена гонщиками уровня Таки Иноуэ»

Бывший пилот «Ф-1» Таки Иноуэ прокомментировал основную гонку «Формулы-2» в Монце, в рамках которой произошло несколько аварий.

«В последние годы “Формула-2” переполнена гонщиками уровня Таки Иноуэ. Я убежден, что дело в выросших бюджетах — команды теперь отдают предпочтение пилотам с финансовой поддержкой, а не настоящим талантам», — написал японец в соцсетях.

При этом он сделал репост следующей нарезки моментов из гонки «Ф-2» в Италии.

Иноуэ называет себя худшим пилотом в истории «Ф-1». Он провел 18 Гран-при в 1994—1995 годах и финишировал всего 5 раз — не набрав ни одного очка.

В «Ф-2» главное — не успех, а перебивать скандалы и несправедливость правил.