Нико Росберг: «Ферстаппен входит в топ-5 лучших гонщиков в истории “Формулы-1”

Чемпион «Формулы-1» 2016 года Нико Росберг заявил, что Макс Ферстаппен, по его мнению, является одним из лучших гонщиков в истории чемпионата.

Источник: Спортс"

В свою пятерку лучших Росберг включил Ферстаппена вместе Хэмилтоном, Шумахером, Сенной и Фанхио.

«Я считаю, что Ферстаппен входит в топ-5 лучших гонщиков в истории “Формулы-1”. И он продолжает демонстрировать соответствующие выступления, что просто замечательно.

Мой лист лучших: Льюис Хэмилтон, Макс Ферстаппен, Айртон Сенна, Хуан-Мануэль Фанхио и Михаэль Шумахер.

В Монце у Ферстаппена даже не было лучшей машины, я в этом вполне уверен. Но что я узнал о Ферстаппене — так это то, что Макс научился действовать настолько умно, что ему удается совершать фундаментальные изменения за счет корректировки настроек болида.

И это тоже является новым аспектом мастерства Макса, который мы раньше не так часто видели. И это действительно впечатляет — потому что одним из ключевых факторов в победе в этот уик-энд стало то, с какой решимостью Макс отстаивал свой выбор настроек, а именно настаивал на снижении аэродинамического сопротивления антикрыльев", — рассказал Росберг.

