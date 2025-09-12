Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президент ФИА: «Не у всех сильный характер. Не все — как я, а я не похож ни на кого другого»

Президент ФИА Мохаммед бен Сулайем рассказал о своей личности и восприятии критики.

Источник: Спортс"

"Не у всех сильный характер. Не все — как я, а я не похож ни на кого другого.

Но я воспринимаю [критику] иначе. Я воспринимаю ее как ответственный человек. Я думаю так: если я ее получаю, значит, другие тоже. Так что давайте это исправим. Но это тяжело", — признался Мохаммед.

Президент ФИА о британских СМИ: «Никогда не видел ничего более жестокого. Они гордятся собой: “Мы добились отставки премьера”. Разве это успех?».

Президент ФИА о мате: «Если контролируешь болид, можешь следить и за языком. Вы слышали, чтобы Мохаммед Али ругался?».