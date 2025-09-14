Ландо Норрис: «Индикар» — одна из труднейших серий в мире с пилотами невероятно высокого уровня"

В данный момент из американского чемпионата труднее попасть в «Формулу-1».
«Считаю, “Индикар” — одна из труднейших серий в мире. Пилотировать машину невероятно тяжело — сам я не пробовал, но это можно понять. И уровень всех этих пилотов невероятно высокий.
Не знаю, сколько баллов получают в «Индикаре», но я бы поставил чемпионат выше «Формулы-2», — заявил Ландо.
Босс «Кадиллака»: «В 2021 году Херта сел на симулятор “Заубера” и за час побил времена их основных гонщиков».
Макс Ферстаппен: «Не хочу выступать на “Дакаре” и “Инди-500”. Риск не стоит того».