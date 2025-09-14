Ричмонд
Ландо Норрис: «Индикар» — одна из труднейших серий в мире с пилотами невероятно высокого уровня"

Пилот «Макларена» Ландо Норрис убежден, что лучшие представители «Индикара» должны получать больше баллов в суперлицензию, чем призеры «Формулы-2».

Источник: Спортс"

В данный момент из американского чемпионата труднее попасть в «Формулу-1».

«Считаю, “Индикар” — одна из труднейших серий в мире. Пилотировать машину невероятно тяжело — сам я не пробовал, но это можно понять. И уровень всех этих пилотов невероятно высокий.

Не знаю, сколько баллов получают в «Индикаре», но я бы поставил чемпионат выше «Формулы-2», — заявил Ландо.

Босс «Кадиллака»: «В 2021 году Херта сел на симулятор “Заубера” и за час побил времена их основных гонщиков».

Макс Ферстаппен: «Не хочу выступать на “Дакаре” и “Инди-500”. Риск не стоит того».