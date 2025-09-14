Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фернандо Алонсо: «Величие — быть лучшей версией себя и всегда стремиться к большему. Подготовка и гоночные знания делают меня победителем еще до старта»

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо поделился философскими размышлениями об успехе и преодолении себя в «Формуле-1».

Источник: Спортс"

"Величия не достичь, если ты наслаждаешься процессом. Величие достижимо лишь в том случае, если ты постоянно в погоне за новым успехом. Чтобы выигрывать в ультраконкурентном спорте, необходимо что-то экстраординарное — нужно делать то, чего никогда не достигали ранее.

Ты постоянно находишься в режиме, когда жертвуешь всем ради успеха, а это очень тяжело.

Но упорный труд и процесс достижения чего-то особенного — уже победа, уже успех. Когда я стартую в гонке, то чувствую себя максимально подготовленным. И эта подготовка, а также знания о разных гоночных ситуациях делают меня победителем еще до старта. И я знаю, что не выиграю — я понимаю ограничения нашей техники. Однако на старте я полон оптимизма, уверенности, целеустремленности и готов показать максимально возможный результат.

Величие — это быть лучшей версией себя в этот момент и всегда стремиться к большему. Вот что такое величие, на мой взгляд«, — заявил двукратный чемпион “Формулы-1”.

Фернандо Алонсо: «Убедил Уэббера на Гран-при Кореи-2010, что трасса в худшем состоянии, чем на самом деле, и он разбил болид».

Оскар Пиастри: «Наблюдения за Алонсо в “Альпин” стали откровением. Фернандо — один из лучших в истории».