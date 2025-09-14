Фернандо Алонсо: «Величие — быть лучшей версией себя и всегда стремиться к большему. Подготовка и гоночные знания делают меня победителем еще до старта»

Но упорный труд и процесс достижения чего-то особенного — уже победа, уже успех. Когда я стартую в гонке, то чувствую себя максимально подготовленным. И эта подготовка, а также знания о разных гоночных ситуациях делают меня победителем еще до старта. И я знаю, что не выиграю — я понимаю ограничения нашей техники. Однако на старте я полон оптимизма, уверенности, целеустремленности и готов показать максимально возможный результат.