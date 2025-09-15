Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Карлос Сайнс: «Хочу вернуть к победам одну из исторически самых значимых команд в “Ф-1”

Пилот «Уильямса» поделился мыслями о нынешней команде, выступления за которую, как признался сам испанец, его мотивируют.

Источник: Спортс"

«Ничто не сделало бы меня счастливей, чем участие в таком молодом проекте, как “Уильямс”, и достижение вершины вместе с ним. Думаю, это лучшая история, которую только может прожить спортсмен, — создать семью [в рамках команды] и победить вместе с ней.

Я чувствую, что «Уильямс» — правильное место. Команда уже добилась большого прогресса по сравнению с прошлым годом. Ничто не мотивирует меня так, как возможность вернуть к победам одну из исторически самых значимых команд в «Формуле-1».

Я всегда говорю Джеймсу [Воулзу], что теперь это проект всей моей жизни. Я хочу добиться здесь успеха", — отметил Сайнс.

Карлос Сайнс о переходе в «Уильямсе»: «Хотел нести ответственность — чтобы люди меня слушали, чтобы я мог вести команду в правильном направлении».