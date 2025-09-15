Бывший пилот «Ф-1» Маккарти: «Поддержу Лоусона. Цунода просто не оставил ему места в Монце»

Юки находился на внутренней траектории, он преградил путь, потому что пытался войти в поворот под более подходящим углом — там, где был Лиам. Если бы Юки не поравнялся [с Лоусоном], то ему бы пришлось тормозить и входить в поворот под более острым углом, что привело бы к ошибке.