Бывший пилот «Ф-1» Маккарти: «Поддержу Лоусона. Цунода просто не оставил ему места в Монце»

Бывший пилот «Ф-1» Перри Маккарти прокомментировал инцидент между Лиамом Лоусоном и Юки Цунодой на Гран-при Италии.

Источник: Спортс"

"Лиам правильно сделал, взяв внешнюю траекторию: если заставить Юки затормозить слишком поздно на внутренней, то он не сможет пройти поворот.

Мне кажется, эксперты на ТВ упустили этот момент. Так что я поддержу Лоусона и его попытку. Юки просто не оставил ему места.

Лиам пытается преодолеть прошлое. Это борьба младшей команды «Ред Булл» с основной, и ты должен делать свое дело — преследовать соперников и оказывать на них давление.

Юки находился на внутренней траектории, он преградил путь, потому что пытался войти в поворот под более подходящим углом — там, где был Лиам. Если бы Юки не поравнялся [с Лоусоном], то ему бы пришлось тормозить и входить в поворот под более острым углом, что привело бы к ошибке.

Так что я полностью поддерживаю тактику Лиама", — отметил Маккарти.

