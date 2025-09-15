Ландо Норрис: «Когда пилот недостаточно уважает команду, это длится не очень долго»

"Приоритет — команда. Она — на первом месте, пилоты — на втором. Так это работает.
Обычно, когда пилоты проявляют недостаточно уважения к команде и тем возможностям, которые она предоставляет, это длится не очень долго. Можно убедиться на примере множества других команд, будь то «Ред Булл», «Феррари» или «Мерседес».
Это только начало: мы боремся за победы лишь второй год. Но, как сказал Оскар, команда предоставляет нам возможности. Без нее мы бы боролись за попадание в топ-10 — а никто из нас этого не хочет. Поэтому команда, мораль и командный дух в приоритете — мы же не так важны", — подчеркнул Норрис.
Уникальность лидерства Пиастри в «Ф-1»: 0 великих кругов. Но он попадет в историю — этими двумя обгонами.