Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ландо Норрис: «Когда пилот недостаточно уважает команду, это длится не очень долго»

Пилот «Макларена» подробнее рассказал о ценностях команды на фоне борьбы за титул с напарником Оскаром Пиастри.

Источник: Спортс"

"Приоритет — команда. Она — на первом месте, пилоты — на втором. Так это работает.

Обычно, когда пилоты проявляют недостаточно уважения к команде и тем возможностям, которые она предоставляет, это длится не очень долго. Можно убедиться на примере множества других команд, будь то «Ред Булл», «Феррари» или «Мерседес».

Это только начало: мы боремся за победы лишь второй год. Но, как сказал Оскар, команда предоставляет нам возможности. Без нее мы бы боролись за попадание в топ-10 — а никто из нас этого не хочет. Поэтому команда, мораль и командный дух в приоритете — мы же не так важны", — подчеркнул Норрис.

Уникальность лидерства Пиастри в «Ф-1»: 0 великих кругов. Но он попадет в историю — этими двумя обгонами.