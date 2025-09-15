Ричмонд
Оливер Бермэн: «Не знал, что Херта будет в “Ф-2”. Тесты “Ф-1” полезнее»

Пилот «Хааса» отреагировал на решение «Кадиллака» отправить своего тестера Колтону Херту в «Формулу-2».

Источник: Спортс"

«Не знал, что он будет выступать в “Ф-2”. Видел, что он стал тест-пилотом. Не думал, что он будет гоняться. Это интересно, очень интересно.

Конечно, в «Индикаре» очень высокий уровень, но здорово наблюдать за тем, как он собирается освоиться в Европе", — отметил Бермэн.

Оливера также спросили, что больше помогает подготовиться к участию в Гран-при — тесты «Ф-1» или выступления в «Ф-2».

«Тесты “Ф-1” намного полезнее. Никаких сомнений».

Оливер Бермэн: «Херта очень хороший гонщик — уверен, он очень быстро освоится в “Ф-2”.