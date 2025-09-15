Карлос Сайнс: «В “Ф-1” всегда концентрируюсь на следующих шести месяцах — так пилот может на что-то повлиять»

Сейчас мы занимаемся болидом следующего года, и впереди как раз шесть месяцев, за которые мы должны улучшить работу команды и реализацию всех процессов по ходу уик-эндов. Нужно убедиться, что если в следующем году машина позволит нам бороться за более крупные результаты, то мы не будем ошибаться так же, как в этом сезоне.