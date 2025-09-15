Ричмонд
Карлос Сайнс: «В “Ф-1” всегда концентрируюсь на следующих шести месяцах — так пилот может на что-то повлиять»

Пилот «Уильямса» поделился взглядом на развитие команды.

Источник: Спортс"

"Я предпочитаю думать в рамках краткосрочной перспективы и просчитывать шаги на каждые шесть месяцев. Мне нравится рассуждать в масштабах от шести месяцев к шести месяцам.

Сейчас мы занимаемся болидом следующего года, и впереди как раз шесть месяцев, за которые мы должны улучшить работу команды и реализацию всех процессов по ходу уик-эндов. Нужно убедиться, что если в следующем году машина позволит нам бороться за более крупные результаты, то мы не будем ошибаться так же, как в этом сезоне.

В «Ф-1» я всегда концентрируюсь на следующих шести месяцах, ведь именно в таких масштабах пилот может на что-то повлиять. Именно на протяжении следующих шести месяцев ты можешь участвовать в развитии в определенных областях в симуляторе, улучшать стратегию и работу команды во время уик-эндов — в течение конкретно этих шести месяцев.

Такое у меня видение: мы должны понимать, где хотим оказаться через шесть месяцев — и именно так я стараюсь оказать максимально возможное влияние", — сказал Сайнс.

Карлос Сайнс: «Хочу вернуть к победам одну из исторически самых значимых команд в “Ф-1”.