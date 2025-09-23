Гэри Андерсон: «Вопрос с личным зачетом еще не решен. В Баку оба пилота “Макларена” ощутили это»

Интересно, не отвлеклись ли они от дел текущего сезона, если учитывать, насколько далеко оторвались в обоих зачетах. Большинство команд сконцентрировались на подготовке к 2026-му. И хотя «Макларен» заберет Кубок конструкторов, вопрос с личным зачетом еще не решен. Думаю, в Баку оба пилота ощутили это.