Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гэри Андерсон: «Вопрос с личным зачетом еще не решен. В Баку оба пилота “Макларена” ощутили это»

Технический эксперт и бывший технический директор команд «Ф-1» Гэри Андерсон прокомментировал выступление «Макларена» на Гран-при Азербайджана.

Источник: Спортс"

В Баку Оскар Пиастри сошел из-за аварии, а Ландо Норрис стал 7-м. Победу одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

«Оба гонщика “Макларена” и сама команда допустили ошибки в Баку. Конфигурация трассы не позволяет раскрыть сильные стороны “Макларена” — особенно в средне- и высокоскоростных поворотах.

Интересно, не отвлеклись ли они от дел текущего сезона, если учитывать, насколько далеко оторвались в обоих зачетах. Большинство команд сконцентрировались на подготовке к 2026-му. И хотя «Макларен» заберет Кубок конструкторов, вопрос с личным зачетом еще не решен. Думаю, в Баку оба пилота ощутили это.

Другие трассы могут не подойти RB21, но они многое узнают о настройках, которые подойдут пилотажному стилю Макса — и тогда я не удивлюсь, если он включится в борьбу.

Дайте ему хотя бы полшанса, и он воспользуется этим. «Макларен» не может позволить себе продолжить отдавать ему очки, если они хотят выиграть первый титул в личном зачете после 2008 года", — сказал Андерсон.

Что случилось в «Ф-1» в Баку: абсолютный крах «Макларена», «Уильямс» удержал подиум!