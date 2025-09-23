Макс Ферстаппен: «Ред Булл» стал лучше понимать болид"

Если чуть ошибешься, то окажешься в стене. Так что найти предел трудно. Моя машина хорошо работала, с износом шин тоже все было в порядке. Мы хорошо справились, какой у нас был отрыв? Где-то 14 секунд. Последние две гонки получились потрясающими.