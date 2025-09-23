Ричмонд
Лоран Мекьес: «Прогресс Цуноды — очень хороший знак. Баку — его лучшая гонка в составе “Ред Булл”

Руководитель «Ред Булл» прокомментировал 6-е место Юки Цуноды на Гран-при Азербайджана, где напарник японца Макс Ферстаппен одержал победу.

Источник: Спортс"

"Очень хороший знак. Юки тоже был быстр, в паре десятых позади Макса, и принес хорошие очки — это его лучшая гонка в составе нашей команды.

Эта трасса очень специфическая… это не «Монца», но здесь тоже низкий уровень прижимной силы, а также очень медленные повороты. Это подтверждает тот факт, что нам удалось раскрыть нечто с точки зрения темпа.

В то же время мы понимаем, что оставшуюся часть сезона мы проведем на совершенно других трассах — но для команды это хорошая проверка", — отметил Мекьес.

Лоран Мекьес: «Ферстаппен вернулся в борьбу за титул? “Ред Булл” работает от гонки к гонке».