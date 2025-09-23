Марк Хьюз: «Возможно, Мекьес помог Ферстаппену за счет такого же подхода, как в “Рейсинг Буллз”

"Болид должен взаимодействовать с пилотом, создавать ощущения, которые будут формировать уверенность за рулем и позволят гонщику расслабиться.
До Зандворта «Ред Булл» не позволил бы Ферстаппену так настроить машину. Никакого волшебного изменения в технике не произошло. Просто лучший пилот в мире наконец получил болид, который ведет себя таким образом, чтобы позволить гонщику использовать свой подход.
Интересно, что машина «Рейсинг Буллз» — команды, которой большую часть сезона руководил Мекьес, — отличался такой особенностью с первого дня. Мекьес не вовлечен в процесс определения настроек, но, как указывал Ферстаппен, он задает инженерам вопросы — «вопросы здравого смысла», как их называет Макс.
Возможно, таким образом Мекьес помог Ферстаппену, перейдя на способ передачи обратной связи, свойственный больше «Рейсинг Буллз», — написал Хьюз.
