Марк Хьюз: «Возможно, Мекьес помог Ферстаппену за счет такого же подхода, как в “Рейсинг Буллз”

Обозреватель и технический эксперт Марк Хьюз выказался о победе Макса Ферстаппена на Гран-при Азербайджана, посчитав, что нидерландцу помог подход нового руководителя команды Лорана Мекьеса.

Источник: Спортс"

"Болид должен взаимодействовать с пилотом, создавать ощущения, которые будут формировать уверенность за рулем и позволят гонщику расслабиться.

До Зандворта «Ред Булл» не позволил бы Ферстаппену так настроить машину. Никакого волшебного изменения в технике не произошло. Просто лучший пилот в мире наконец получил болид, который ведет себя таким образом, чтобы позволить гонщику использовать свой подход.

Интересно, что машина «Рейсинг Буллз» — команды, которой большую часть сезона руководил Мекьес, — отличался такой особенностью с первого дня. Мекьес не вовлечен в процесс определения настроек, но, как указывал Ферстаппен, он задает инженерам вопросы — «вопросы здравого смысла», как их называет Макс.

Возможно, таким образом Мекьес помог Ферстаппену, перейдя на способ передачи обратной связи, свойственный больше «Рейсинг Буллз», — написал Хьюз.

