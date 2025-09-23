Журналист Слэйтер: «Увидеть Хорнера в “Формуле-1” мы можем уже поздней весной 2026 года»

Хочет ли сам Хорнер вернуться в «Формулу-1»? Насколько я понимаю — да, хочет. Батарейки уже перезарядились. Хотя понятно, что в последнее время он был занят переговорами по урегулированию вопроса расторжения контракта. Главным образом его волновало именно это. Так что он вряд ли уже успел обдумать все возможные варианты возвращения в чемпионат.