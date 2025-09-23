Ричмонд
Журналист Слэйтер: «Увидеть Хорнера в “Формуле-1” мы можем уже поздней весной 2026 года»

Корреспондент Sky Sports Крейг Слэйтер рассказал о том, что одним из условий согласования отступных за увольнение из «Ред Булл» было желание Кристиана Хорнера иметь возможность вернуться к работе в «Формуле-1» уже в следующем году.

По словам Слэйтера, Хорнер сможет приступить к работе в новой команде, если найдет таковую, в апреле или мае 2026 года.

«Хорнер согласился на меньшую сумму, чем мог бы получить, чтобы иметь возможность присоединиться к одной из команд “Формулы-1” в 2026 году.

Да, он не сможет начать работать с самого начала 2026 года, но, судя по всему, сможет приступить к работе в новой команде еще до начала лета. Так что снова увидеть Хорнера в «Формуле-1» мы можем уже поздней весной 2026 года.

Хочет ли сам Хорнер вернуться в «Формулу-1»? Насколько я понимаю — да, хочет. Батарейки уже перезарядились. Хотя понятно, что в последнее время он был занят переговорами по урегулированию вопроса расторжения контракта. Главным образом его волновало именно это. Так что он вряд ли уже успел обдумать все возможные варианты возвращения в чемпионат.

Но Хорнер явно по-прежнему считает, что еще очень многое может дать «Формуле-1». Ему всего 51 год. У него нет никаких проблем с деньгами, и он хочет вернуться на вершину, в борьбу за самые высокие места — если сможет, конечно", — рассказал Слэйтер.

Кристиан Хорнер окончательно покинул «Ред Булл». Отступные составили $100 млн (The Race).