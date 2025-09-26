Цунода проведет демонстрационные заезды на болиде «Хонды» 1965 года на Гран-при Мехико

Заезды пройдут в честь 60-летия первой победы японской команды в «Ф-1», которая была одержана как раз в Мехико.
Журналист Нобл: «Марко похлопал Цуноду по плечу с широкой улыбкой, Мекьес был очень доволен Юки в Баку».
Пилот «Ред Булл» Юки Цунода примет участие в демонстрационных заездах за рулем RA272 — болида «Хонды» 1965 года — в рамках Гран-при Мехико.
