Цунода проведет демонстрационные заезды на болиде «Хонды» 1965 года на Гран-при Мехико

Пилот «Ред Булл» Юки Цунода примет участие в демонстрационных заездах за рулем RA272 — болида «Хонды» 1965 года — в рамках Гран-при Мехико.

Источник: Спортс"

Заезды пройдут в честь 60-летия первой победы японской команды в «Ф-1», которая была одержана как раз в Мехико.

