Гюнтер Штайнер о медленных пит-стопах «Макларена»: «Очень странно»

В частности, его удивили заявления руководителя «Макларена» Андреа Стеллы о том, что команде нужно заняться оборудованием.
"Думаю, они сами спрашивают себя об этом, ведь вы не хотите, чтобы подобное происходило. Такого не должно случаться.
По-моему, Андреа сказал, что им нужно улучшить оборудование для пит-стопов или что-то вроде этого. Я нахожу это заявление весьма странным, поскольку уверен, что у «Макларена» лучшее оборудование, которое только можно купить.
Не думаю, что им нужно экономить деньги на оборудовании. Я в этом убежден, знаете ли. Поэтому и удивлен этим комментарием. Я подумал: «Ничего себе, что вы имеете в виду?».
Это очень странно, ведь в последние годы они не допускали много ошибок, но за последние две-три гонки они ошиблись уже несколько раз, что стоило им очков", — сказал Штайнер.
Андреа Стелла: «Макларену» нужно улучшить пит-стопы".