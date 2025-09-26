Андреа Стелла: «Макларен» не может позволить себе ошибиться"

«Когда ты борешься за высшие места в “Формуле-1”, то участвуешь в очень плотной борьбе, из-за чего просто не можешь позволить себе ошибиться. Ведь есть соперники, которые готовы этим воспользоваться.
Прежде это были «Мерседес» в Канаде или Макс в начале сезона. Не нужно забывать, что «Ред Булл» выиграл две гонки на старте сезона — но, если честно, потом они сдали в темпе. Но кажется, теперь им удалось вернуться.
Если говорить о личном зачете, то с каждой гонкой ошибки прощаются все реже и реже — но это свойственно «Формуле-1», — подчеркнул Стелла.
Рейтинг силы команд «Ф-1» после европейского сезона: «Ред Булл» вернулся?