Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Джеймс Эллисон о борьбе за 2-е место в Кубке конструкторов: «Ред Булл» на подъеме, «Феррари» — тоже сильный соперник"

Технический директор «Мерседеса» Джеймс Эллисон поделился планами команды на оставшуюся часть сезона.

Источник: Спортс"

«Что ж, борьба крайне напряженная. Мы опережаем “Феррари” на несколько очков и чуть больше превосходим “Ред Булл”. Все трое из нас хотят взять второе место в чемпионате.

«Ред Булл» в последнее время на подъеме: Макс [Ферстаппен] показывает невероятные результаты за рулем этого болида. «Феррари» — тоже серьезный соперник.

Мы сосредоточимся на том, чтобы каждый уик-энд обе наши машины уверенно финишировали в очках", — сказал Эллисон.

Рейтинг силы команд «Ф-1» после европейского сезона: «Ред Булл» вернулся?