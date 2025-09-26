Джеймс Эллисон о борьбе за 2-е место в Кубке конструкторов: «Ред Булл» на подъеме, «Феррари» — тоже сильный соперник"

«Что ж, борьба крайне напряженная. Мы опережаем “Феррари” на несколько очков и чуть больше превосходим “Ред Булл”. Все трое из нас хотят взять второе место в чемпионате.
«Ред Булл» в последнее время на подъеме: Макс [Ферстаппен] показывает невероятные результаты за рулем этого болида. «Феррари» — тоже серьезный соперник.
Мы сосредоточимся на том, чтобы каждый уик-энд обе наши машины уверенно финишировали в очках", — сказал Эллисон.
