Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лоран Мекьес: «Вместо летнего отпуска Цунода отправился работать в симуляторе»

Руководитель «Ред Булл» Лоран Мекьес доволен 6-м местом Юки Цуноды на Гран-при Азербайджана.

Источник: Спортс"

"Это хорошие новости. Приятно видеть, что Юки набирает темп. Он заслуживает этого. Вот почему вы видите нас расслабленными [в случае с вопросом о выборе второго пилота] — ведь у нас есть время. Зачем нам торопиться? Скорость не исчезает, пилоты прогрессируют.

Юки очень усердно трудится. Он никогда не отступал. Мы говорили после сложного уик-энда в Будапеште: вместо отпуска он отправился работать в симуляторе. Сказал: «Нет, нет, я завтра же вернусь вместе с командой к работе с симулятором».

Таков его подход. Каждый уик-энд, когда нет гонок, он где-то общается со своими инженерами или работает над пилотажем. Я очень рад, что он демонстрирует прогресс", — рассказал Мекьес.

Юки Цунода о 6-м месте: «Провел несколько сессий в симуляторе и кое-что обнаружил. Кажется, сработало».