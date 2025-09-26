Нико Росберг: «После ошибки в 2015-м заперся в номере на 2 дня и решил: никаких полумер. Год спустя я стал чемпионом»

«Когда я выступал в “Формуле-1”, один из самых мрачных моментов случился в 2015 году. Я лидировал в гонке, боролся с Льюисом Хэмилтоном, допустил ошибку и проиграл. Снова.
Я был опустошен. Я закрылся в гостиничном номере на два дня. Я был невероятно разочарован и искренне задавался вопросом, достаточно ли я хорош для того, чтобы побеждать.
В «Ф-1» сомнения могут съесть тебя живьем. Одна ошибка кажется доказательством, что тебе тут не место.
Но в том гостиничном номере меня посетило озарение. Страх повторения этой ошибки мог либо сломать меня, либо придать мне сил. Я выбрал второе. И принял решение: больше никаких полумер. Я оптимизирую каждую деталь и стану психологически сильнее, чего бы это ни стоило.
Результат? Год спустя я стал чемпионом мира", — поделился мудростью Нико.
Тото Вольфф: «Не боюсь состава из двух лучших пилотов. У “Мерседеса” уже были Росберг и Хэмилтон».
Журналистка Черасоли: «В “Мерседесе” мне рассказали, что Вольфф жалеет о борьбе Хэмилтона и Росберга в 2016-м».