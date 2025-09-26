Нико Росберг: «После ошибки в 2015-м заперся в номере на 2 дня и решил: никаких полумер. Год спустя я стал чемпионом»

Но в том гостиничном номере меня посетило озарение. Страх повторения этой ошибки мог либо сломать меня, либо придать мне сил. Я выбрал второе. И принял решение: больше никаких полумер. Я оптимизирую каждую деталь и стану психологически сильнее, чего бы это ни стоило.