Франко Колапинто: «Не обращаю на слухи никакого внимания»

Пилот «Альпин» Франко Колапинто рассказал, что не волнует из-за слухов о том, что он может потерять место в команде и в «Формуле-1» по итогам нынешнего сезона.

Источник: Спортс

«Слухов очень много, но я не обращаю на них никакого внимания. Я привык к слухам, на самом деле подобные вещи — это обычное дело и для “Формулы-1”, и для других видов спорта. Полагаю, спортсменам нужно просто к этому привыкнуть.

Я просто стараюсь сосредоточиться на гонках, на своих выступлениях. И да, сейчас результаты нашей команды далеки от желаемых. Я сосредоточен на том, чтобы выжимать максимум из нашей машины, а все остальное придет само собой.

В целом я хорошо понимаю, чего ждать в оставшихся гонках. Я знаю, как в целом ведет себя болид «Формулы-1» на этих трассах. Знаю, в каких поворотах стоит ждать от машины недостаточной поворачиваемости, где нужно будет активнее работать рулем, где машина будет вести себя стабильнее, и так далее", — рассказал Колапинто.

