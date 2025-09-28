«Кадиллак» подписал экс-босса «Ауди» в «Ф-1» (Motorsport Magazin)

На новом месте работы менеджер будет отвечать за создание моторного подразделения. «Кадиллак» начнет выступать в «Ф-1» в 2026 году как клиентский коллектив «Феррари». Американцы намерены использовать собственные силовые установки с 2029-го.
«Ауди» также присоединяется к чемпионату в следующем сезоне. В заводскую команду немецкой марки будет трансформирован «Заубер».
«Кадиллак» взял двух списанных ветеранов — их представил Киану Ривз. Зачем они дебютанту «Ф-1»?
Все владельцы команд «Ф-1»: миллиард навара на доле «Макларена», оценка — $5 млрд!