«Кадиллак» подписал экс-босса «Ауди» в «Ф-1» (Motorsport Magazin)

Адам Бейкер, бывший исполнительный директор проекта «Ауди» в «Формуле-1», подписал контракт с новой командой чемпионата «Кадиллак», сообщает RacingNews365 со ссылкой на Motorsport Magazin.

Источник: Спортс"

На новом месте работы менеджер будет отвечать за создание моторного подразделения. «Кадиллак» начнет выступать в «Ф-1» в 2026 году как клиентский коллектив «Феррари». Американцы намерены использовать собственные силовые установки с 2029-го.

«Ауди» также присоединяется к чемпионату в следующем сезоне. В заводскую команду немецкой марки будет трансформирован «Заубер».

