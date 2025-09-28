Карлос Сайнс: «В Испании все хотели быть как Алонсо. В картинге стало по 60−70 участников вместо 20−30»

«Именно в тот момент я влюбился в “Формулу-1”. Фернандо — главный виновник, ведь я стал его огромным фанатом. Помню, как я просыпался и приходил к отцу, чтобы смотреть “Формулу-1” — все практики, все квалификации, все гонки.
Первый титул стал колоссальным событием в Испании — не только для меня, но и для многих других испанских гонщиков. В то время во всех картинговых чемпионатах стали выступать по 60−70 человек вместо 20−30. Мы все хотели быть как Фернандо Алонсо.
Пожалуй, больше всего я горжусь Гран-при Испании-2015, моей первой домашней гонкой, когда я разделил с ним решетку. Помню, я в том году квалифицировался пятым на «Торо Россо» — ничто не предвещало. И я оказался ровно на том месте, где и десятью годами ранее, когда впервые посетил Гран-при. Я просто хотел встретиться с Фернандо, увидеть его вживую.
И тогда я подумал: «У меня получилось». Все благодаря кумиру — я наблюдал за ним, хотел быть как он. Потрясающий момент«, — заявил Карлос о двукратном чемпионе, ныне выступающем за “Астон Мартин”.
