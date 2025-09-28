Карлос Сайнс: «В Испании все хотели быть как Алонсо. В картинге стало по 60−70 участников вместо 20−30»

Пожалуй, больше всего я горжусь Гран-при Испании-2015, моей первой домашней гонкой, когда я разделил с ним решетку. Помню, я в том году квалифицировался пятым на «Торо Россо» — ничто не предвещало. И я оказался ровно на том месте, где и десятью годами ранее, когда впервые посетил Гран-при. Я просто хотел встретиться с Фернандо, увидеть его вживую.