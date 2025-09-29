Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нико Хюлькенберг: «Трижды был близок к переходу в “Феррари”

Пилот «Заубера» Нико Хюлькенберг раскрыл, что мог оказаться в «Феррари» в 2014 году.

Источник: Спортс"

"Вам придется спросить [тогдашнего руководителя Скудерии] Стефано Доменикали. Меня это не терзает. Без сомнений, я бы хотел, чтобы у меня появилась возможность. Однако у всех разные карьеры.

Я был близок к переходу трижды, но в конце концов неважно, насколько все было близко. Я не их тех, кто живет прошлым. В этом плане я человек простой.

Я реалист. Мне нравится то, чем я занимаюсь, и фокусируюсь на том, чтобы выложиться на полную ради команды. Остальное придет", — отметил Хюлькенберг.

Джонатан Уитли: «Не вижу фундаментальной проблемы в выступлениях Хюлькенберга».