Гюнтер Штайнер: «Ньюи покинул “Ред Булл” из-за проблем с Хорнером. Не думаю, что Кристиан нужен “Астон Мартин”

Совладелец команды «Тек 3» MotoGP и бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер прокомментировал мысль о возможности назначения Кристиана Хорнера шефом «Астон Мартин».

Источник: Спортс"

«Не думаю, что “Астон Мартин” сейчас нуждается в Кристиане. В “Ред Булл” было много недовольства, что-то должно было измениться. Изменение заключалось в уходе Кристиана, теперь они пытаются вернуться к дням своей славы.

В прошлом году проблема между Эдрианом [Ньюи] и Кристианом была одной из причин, по которой Эдриан покинул «Ред Булл». Так что не думаю, что взять Кристиана было бы хорошей идеей.

В случае с «Ред Булл» мы видели, что в течение последних полутора лет каждый уик-энд была какая-то драма — но теперь этого нет. Мне кажется, при нынешних сотрудниках «Астон Мартин» вполне способен хорошо справиться с новыми правилами", — сказал Штайнер.

