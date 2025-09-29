Гюнтер Штайнер: «Ньюи покинул “Ред Булл” из-за проблем с Хорнером. Не думаю, что Кристиан нужен “Астон Мартин”

«Не думаю, что “Астон Мартин” сейчас нуждается в Кристиане. В “Ред Булл” было много недовольства, что-то должно было измениться. Изменение заключалось в уходе Кристиана, теперь они пытаются вернуться к дням своей славы.
В прошлом году проблема между Эдрианом [Ньюи] и Кристианом была одной из причин, по которой Эдриан покинул «Ред Булл». Так что не думаю, что взять Кристиана было бы хорошей идеей.
В случае с «Ред Булл» мы видели, что в течение последних полутора лет каждый уик-энд была какая-то драма — но теперь этого нет. Мне кажется, при нынешних сотрудниках «Астон Мартин» вполне способен хорошо справиться с новыми правилами", — сказал Штайнер.
