Макс Ферстаппен: «Стараюсь убедить молодых пилотов не зацикливаться на “Ф-1”

Пилот «Ред Булл» рассказал, какой совет дает юным гонщикам, стремящимся попасть в «Формулу-1».

Источник: Спортс"

«Все зависит от твоего настроя как пилота, ведь если ты нацелен на “Ф-1” и не хочешь менять это восприятие, то это все равно что разговаривать со стеной.

Некоторые пилоты, с которыми я близко общаюсь, мечтают оказаться в «Ф-1». Я всегда советую оставаться открытым для других вариантов на случай, если не получится с «Ф-1», ведь не всем выпадает такая возможность — хотя ты можешь быть довольно хорошим гонщиком.

Думаю, в гонках на выносливость есть много возможностей, чтобы построить хорошую карьеру. Просто слепо уставиться на «Ф-1» может быть опасно.

Как только пилот начинает понимать, что у него может не получиться попасть в «Ф-1», то он начинает пробовать себя в GT3 или где-то еще, в тех же гиперкарах — и он влюбляется в эти гонки.

Возможно, порой уходит чуть больше времени, чтобы убедить пилотов не зацикливаться на «Ф-1», — рассказал Ферстаппен.

