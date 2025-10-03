Ричмонд
Джордж Расселл о победе Ферстаппена на «Нордшляйфе»: «В “Ф-1” все немного завидуют ему»

Пилот «Мерседеса» прокомментировал победу Макса Ферстаппена в 4-часовой гонке в категории GT3 на «Нордшляйфе».

Источник: Спортс"

«Честно говоря, это невероятно. Думаю, мы все немного завидуем этому — ведь обладать такой свободой, чтобы заниматься любимым делом в “Формуле-1”, а потом еще участвовать в других гонках, наслаждаясь ими на досуге…

Не думаю, что для других это так же просто. Но когда ты выиграл четыре титула, то у тебя есть такое право — мы же здесь боремся за первый. Возможно, после четырех чемпионств мы сможем заняться тем же.

В целом я очень уважаю его. Однажды я бы тоже хотел поучаствовать в других сериях. Это блестяще", — сказал Расселл.

15 главных фактов о триумфе Ферстаппена за пределами «Ф-1».