Карлос Сайнс: «Как только переходим на шины “софт” — у “Уильямса” начинаются проблемы»

«У нас как обычно возникли проблемы с шинами “софт”. Мы очень конкурентоспособны на “медиуме”, но как только мы переходим на “софт” — у нас начинаются проблемы.
К сожалению, во второй практике мы ошиблись с выбором направления для работы над настройками болида. Возможно, мы вернемся к тому варианту, который использовали в первой практике. При них я увереннее чувствовал себя за рулем болида", — рассказал Сайнс.
Расклады на «Ф-1» в Сингапуре: момент истины для возвращения Ферстаппена в титульную гонку.