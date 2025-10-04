Ландо Норрис: «Люди почему-то продолжают принижать возможности “Ред Булл”

Так что такая скорость Ферстаппена и «Ред Булл» не стала сюрпризом. Это ни для кого не является шоком. В том числе для нас. Сегодня я вообще ждал Макса на поуле, учитывая то, какой была скорость «Ред Булл» в пятницу. А также учитывая, как они были быстры здесь в прошлом году. Они тогда боролись за поул, и если бы не я, то Макс бы выиграл гонку.