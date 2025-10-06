«Ред Булл» поздравил «Макларен» со вторым Кубком конструкторов: «*Подряд»

«Поздравляем вас со вторым Кубком конструкторов, “Макларен”, — написал “Ред Булл” в соцсетях.
В комментариях команда из Милтон-Кейнса добавила:
«*Подряд».
«Макларен» уже чемпион «Ф-1» — почему он так разнес пелотон? Все факторы.
Команда «Макларен» выиграла Кубок конструкторов на Гран-при Сингапура. Это ее 2-я победа подряд в командном зачете и 10-я за всю историю.
