Ландо Норрис об инциденте с Пиастри: «У меня был контакт с Ферстаппеном, так что никакой агрессии против Оскара»

Старт получился хорошим, ведь я отыграл две позиции. Если бы я не взял их тогда, то, вероятно, уже бы и не прошел вперед, ведь, как мы видели, здесь было очень трудно обгонять. Так что агрессивные маневры и дальновидность окупились.