Джордж Расселл о том, что он «совершенно другой пилот»: «Это приходит с опытом. Чувствую себя более расслабленным»

Пилот «Мерседеса» объяснил свои слова на Гран-при Сингапура, когда после квалификации заявил, что теперь он «совершенно другой пилот».

"Думаю, это приходит с опытом, ты понимаешь, как вынести максимум из каждой ситуации. Возможно, пару лет назад я пилотировал более напряженно и слишком сильно атаковал тогда, когда не следовало.

Теперь я чувствую себя более расслабленным. Сегодня [в воскресенье] я был расслаблен. Когда за час до гонки шел дождь, я сказал, что есть, то есть. Все в одинаковых условиях. Я ничего не могу с этим поделать, так что нет смысла переживать из-за этого. Думаю, несколько лет назад я бы вел себя иначе", — рассказал Джордж.

Что случилось на Гран-при Сингапура: Норрис на подиуме вместо Пиастри, в «Макларене» опять ссора.

Джордж Расселл: «Сегодня я совершенно другой пилот — не тот, что был пару лет назад».