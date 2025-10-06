Джордж Расселл о том, что он «совершенно другой пилот»: «Это приходит с опытом. Чувствую себя более расслабленным»

Теперь я чувствую себя более расслабленным. Сегодня [в воскресенье] я был расслаблен. Когда за час до гонки шел дождь, я сказал, что есть, то есть. Все в одинаковых условиях. Я ничего не могу с этим поделать, так что нет смысла переживать из-за этого. Думаю, несколько лет назад я бы вел себя иначе", — рассказал Джордж.